UWV al in 2020 gewaarschuwd over illegaal data verzamelen via cookies

Het UWV was al in 2020 gewaarschuwd over het illegaal verzamelen van data via cookies, zo meldt de NOS. Pas begin dit jaar werd hier na kritiek van de landsadvocaat stilletjes mee gestopt. FNV noemt het zeer verontrustend dat het UWV ondanks interne waarschuwingen bleef doorgaan en vindt dat de overheid moet stoppen om burgers op voorhand als vijand te zien.

Het UWV maakte gebruik van cookies op UWV.nl en Werk.nl om bezoekers illegaal te volgen, om zo te controleren of uitkeringsgerechtigden ten onrechte een WW-uitkering ontvingen terwijl ze in het buitenland verbleven. De interne functionaris gegevensbescherming waarschuwde in 2020 dat de manier waarop het UWV cookies plaatste niet volgens de wet was.

Op basis van interne stukken waarover de NOS beschikt blijkt dat de interne toezichthouder grote kritiek heeft op het systeem. "Het gebruik van grootschalig, heimelijk en onrechtmatig verkregen locatiegegevens moet per direct gestaakt worden." Pas in mei 2022 spreekt het UWV over het maken van concrete afspraken om de situatie op te lossen.

De uitkeringsinstantie besluit de cookiebanner, waarmee het gebruikers toestemming vraagt en informeert over het gebruik van de cookies, eind vorig jaar niet te plaatsen omdat het voor cliënten dan duidelijk wordt dat verzamelde gegevens ook voor handhaving worden gebruikt. Sinds februari van dit jaar worden bezoekers van de UWV-sites wel om toestemming gevraagd en is het gebruik van cookies voor het risicomodel gestopt.

Bij voorbaat verdacht

"Er is ons verzekerd dat de privacyfunctionaris alle plannen had goedgekeurd. We begrijpen nu dat die functionaris een negatief advies had afgegeven", zegt Anneke Letschert, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad UWV (CCUWV) dat de belangen van uitkeringsgerechtigden behartigt. "We wisten niet dat er trackercookies waren en we wisten dus niet dat mensen zo werden achtervolgd. Dit is geen fraude opsporen, maar mensen bij voorbaat als verdachte zien."

Ook vakbond FNV is verbolgen over de werkwijze van het UWV. "De toeslagenaffaire in 2017 en het SyRI proces in 2020 hebben allang laten zien dat het serieus mis kan gaan. Daar had het UWV direct op moeten reageren. De overheid moet écht stoppen burgers op voorhand als vijand te zien en handelen op basis van vertrouwen", zegt vicevoorzitter Kitty Jong.

Volgens Jong is het onbestaanbaar dat het UWV willens en wetens een systeem in stand hield waarvan het wist dat het de rechten van mensen schond. "Wéér verzamelt de overheid illegaal gegevens van burgers nog vóórdat duidelijk is of ze iets hebben misdaan." De FNV bereidt op dit moment een nieuwe rechtszaak voor tegen de Staat over een ander landelijk opsporingssysteem tegen fraude: het LSI. Mogelijk zijn de illegaal verkregen gegevens van het UWV ook voor dat systeem gebruikt.