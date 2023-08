AIVD en MIVD organiseren hackathon om kennis en ideeën uit te wisselen

De AIVD en de MIVD organiseren later dit jaar op een geheime locatie in Nederland een hackathon om kennis en ideeën uit te wisselen. Deelnemers gaan een weekend lang in een klein team met een technische opdracht aan de slag. Het doel is om voor de gepresenteerde casus een oplossing te bedenken en een prototype te programmeren, waarbij deelnemers worden begeleid door medewerkers van beide inlichtingendiensten.

"Wij organiseren deze hackathon om kennis te maken met technische mensen van buiten onze organisaties en onderling kennis en ideeën uit te wisselen", zo laten de diensten weten. De hackathon is bedoeld voor professionals, studenten en 'self-taught coders' op het gebied van software engineering en data science die een weekend lang willen 'data knallen' in een klein team.

Een jury van inlichtingen- en data-experts beslist wie er met de hoofdprijs naar huis gaat. Wat de prijs inhoudt is nog niet bekend. De Hackathon vindt plaats op zaterdag 18 en zondag 19 november. Inschrijven kan vanaf 3 augustus tot en met 4 oktober. Deelname is gratis. De locatie van de hackathon is geheim, maar het zal op een 'goed bereikbare' plek zijn.