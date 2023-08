Nederlandse bedrijven maken steeds vaker gebruik van 2FA voor inloggen

Nederlandse bedrijven maken steeds vaker gebruik van tweefactorauthenticatie (2FA) om in te loggen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de vandaag verschenen Cybersecuritymonitor 2022. Sinds 2016 is er volgens het statistiekenbureau een flinke toename zichtbaar. Onder grote bedrijven is het gebruik van 2FA toegenomen van 71 procent in 2016 tot 93 procent in 2021.

Vooral de middelgrote bedrijven met 10 tot 50 werknemers maakten een inhaalslag, merkt het CBS op. Het gebruik ging van 29 procent in 2016 naar 62 procent in 2021. Onder kleine bedrijven (2 tot 10 werknemers) steeg het gebruik zelfs van 23 procent in 2016 naar 41 procent in 2021. Doordat steeds meer websites gebruikers de optie bieden om via 2FA in te loggen verwacht het CBS dat het gebruik in de toekomst nog verder zal toenemen.

Antivirus en VPN

Verder laat de Cybersecuritymonitor 2022 zien dat meer dan tachtig procent van alle bedrijven gebruikmaakt van antivirussoftware, ongeacht de omvang. "Bij een moeilijker toe te passen maatregel als het gebruik van een Virtual Private Netwerk (VPN) zijn wel grotere verschillen tussen kleine en grote bedrijven te zien", zo stelt het CBS. Minder dan 30 procent van de bedrijven met 2 tot 10 werknemers maakt gebruik van VPN tegen 84 procent van de bedrijven met 250 of meer werknemers in 2021.