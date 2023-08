ICO hekelt plan Meta om Britten geen toestemming voor advertenties te vragen

De Britse privacytoezichthouder ICO hekelt Meta omdat het bedrijf niet van plan is om Britse gebruikers toestemming voor gerichte advertenties te vragen. Eerder deze week maakte Meta bekend dat het de 'intentie' heeft om de juridische basis voor het verwerken van bepaalde gegevens voor gerichte advertenties te veranderen van een gerechtvaardigd belang naar toestemming. "In de praktijk is onduidelijk wat dit inhoudt", zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF.

Meta liet weten op een later moment met meer details te zullen komen. Het is wel duidelijk dat de 'intentie' niet voor Britse gebruikers gaat gelden. "We zijn op de hoogte van Meta's plannen om toestemming aan gebruikers in de EU te vragen voor gerichte advertenties, met uitsluiting van het Verenigd Koninkrijk", aldus Stephen Almond van de ICO. "We zijn nog aan het kijken wat dit inhoudt voor de informatierechten van mensen in het VK en overwegen een gepaste reactie."

De EFF merkt op dat de uitwerking van Meta's plan nog onbekend is. "Het bedrijf zegt dat 'adverteerders nog steeds gepersonaliseerde advertentiecampagnes kunnen voeren om potentiële klanten te bereiken' en het met toezichthouders over de implementatie moet overleggen. Misschien dat Meta zegt dat het kan blijven doen wat het doet op basis van de ongeloofwaardige claim dat gebruikers al toestemming hebben gegeven."

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging voegt toe dat Meta heeft aangegeven tijd nodig te hebben om de aanpassingen met toezichthouders te bespreken. Iets dat drie maanden of meer kan gaan duren voordat gebruikers kunnen kiezen of gerichte advertenties mogen worden getoond. "Tot we de plannen van Meta kennen hoe het die toestemming gaat vragen en hoe het die antwoorden interpreteert, moeten we voorzichtig zijn met het uitroepen van de overwinning."