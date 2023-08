'Vertrouwen op een enkele harde schijf voor dataopslag is tikkende tijdbom'

Het vertrouwen op een enkele harde schijf als enige dataopslag is een tikkende tijdbom. Of een harde schijf nu twee of tien jaar oud is, hij zal kapot gaan, zo stelt Andy Klein van back-updienst Backblaze. Het bedrijf heeft meer dan 245.000 schijven in gebruik en monitort daarvan de uitval. De resultaten worden elk kwartaal gepubliceerd. Op deze manier probeert Backblaze bepaalde trends vast te stellen, bijvoorbeeld slecht presterende modellen van een fabrikant.

In het tweede kwartaal van dit jaar kreeg de back-updienst met meer uitval te maken dan in het eerste kwartaal. In de eerste drie maanden van 2023 viel 1,54 van de harde schijven uit, het tweede kwartaal steeg dit naar 2,28 procent. "Hoewel kwartaalcijfers volatiel kunnen zijn, kunnen ze ook bruikbaar zijn om trends te ontdekken die verder onderzoek vereisen", merkt Klein op.

Volgens Klein was de toename in het aantal uitgevallen schijven te verwachten, aangezien de vloot met harde schijven steeds ouder wordt. De back-updienst wilde echter achterhalen wat de werkelijke reden was. In het tweede kwartaal bleek dat verhoudingsgewijs veel harde schijven van 8TB en 10TB uitvielen. Daarbij werd er vooral ingezoomd op de 8TB-schijven, waarvan het bedrijf er bijna 25.000 in gebruik heeft. Twee modellen van Seagate en een model van HGST lieten een uitvaltoename van tien procent of meer zien.

Klein merkt op dat Backblaze graag zou zien dat harde schijven langer meegaan, maar dat het een onvermijdelijke realiteit van cloudopslag is dat schijven defect raken. Of, zoals hij tegenover Ars Technica laat weten: "Het vertrouwen op een enkele schijf, HDD of SSD, als enige dataopslag is een tikkende tijd bom. Of een schijf nu twee jaar of tien jaar meegaat, hij zal een keer kapot gaan."