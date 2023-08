Potentieel schadelijke apps in Play Store honderden miljoenen keren gedownload

Androidgebruikers hebben vorig jaar honderden miljoenen keren potentieel schadelijke apps via de Play Store gedownload, zo heeft Google bekendgemaakt (pdf). Het techbedrijf schat dat minder dan één procent van alle downloads uit de Play Store vorig jaar in de categorie 'Potentially Harmful Application' (PHA) viel. Volgens cijfers van verschillende marktvorsers zijn er vorig jaar 110 miljard apps via de Play Store gedownload. Het zou dan om minder dan 1,1 miljard PHA's gaan.

Veel van de malafide apps in de Play Store worden niet door Google opgemerkt omdat ze eerst nog geen malafide gedrag vertonen, aldus het techbedrijf. Zodra de app is geïnstalleerd zal die vanaf een andere locatie de daadwerkelijke malware downloaden. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld in de app te zien dat ze een update moeten installeren, wat in werkelijkheid de malware is. Google adviseert gebruikers om alleen apps van "trusted sources" te downloaden, zoals de Play Store.