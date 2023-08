Have I Been Pwned komt met abonnement voor monitoren domeinen op datalekken

Datalekzoekmachine Have I Been Pwned heeft vandaag een abonnementsmodel aangekondigd voor domeinbeheerders die willen monitoren of e-mailadressen onder hun domeinnaam voorkomen in datalekken. Have I Been Pwned bevat de e-mailadressen van ruim 12,5 miljard gecompromitteerde accounts afkomstig van 678 gecompromitteerde websites en andere bronnen. Geregeld komen er nieuwe datalekken bij.

Gebruikers kunnen eenvoudig via de zoekmachine kijken of hun e-mailadres in een datalek voorkomt. Daarnaast is het voor domeineigenaren mogelijk om via een API binnen de database van Have I Been Pwned op e-mailadressen van hun eigen domein te zoeken. Dat was altijd kosteloos, maar voor een deel van de gebruikers zal dit veranderen. Grote organisaties zullen voortaan moeten betalen.

Volgens Hunt zal het nieuwe abonnementsmodel geen gevolgen hebben voor de manier waarop de meeste mensen op dit moment van de dienst gebruikmaken. Grotere organisaties zullen echter een maandelijks bedrag moeten gaan neerleggen, afhankelijk van het aantal domeinen en e-mailadressen dat wordt gemonitord. Dat bedrag ligt tussen de 3,95 en 115 dollar per maand. Daarnaast zijn er voor deze abonnementen nieuwe opties beschikbaar.

"Ik heb domeinzoekopdrachten bijna tien jaar uit mijn eigen portemonnee betaald, dus ik heb sympathie voor iedereen die nu moet betalen voor een dienst die eerder gratis was, maar ik denk dat er nu een goed doordacht model op tafel ligt", aldus Hunt.