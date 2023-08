Datalek Gelderse zorginstelling door versturen van gegevens naar privémailadres

De Gelderse zorginstelling RijnWaal Zorggroep heeft te maken gekregen met een datalek nadat een ex-medewerker persoonsgegevens van personeel naar zijn privémailadres stuurde. Dat blijkt uit een brief van de zorginstelling aan het personeel die in handen kwam van De Gelderlander.

Volgens de zorggroep heeft de voormalige medewerker een grote hoeveelheid data opgevraagd uit de database. Het gaat om persoonsgegevens, adresgegevens en salarisgegevens die daarna naar een privémailadres zijn gestuurd en zo buiten de beveiligde omgeving van de zorggroep terecht zijn gekomen. RijnWaal stelt dat de ex-medewerker op basis van zijn functie toegang tot de gegevens van de administratie had en die mocht opvragen, maar dat het versturen van de data naar een privéadres 'onrechtmatig' is.

De zorginstelling heeft de voormalige medewerker gevraagd om de gegevens te verwijderen en niet verder te verspreiden. Of dat ook is gedaan is onduidelijk. Het datalek, dat een deel van de 650 medewerkers raakt, is inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Voor personeel dat zich zorgen maakt over de gevolgen heeft de zorggroep hulp beschikbaar.