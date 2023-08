EFF hekelt nieuw plan van Google: autonomie van gebruikers is belangrijker

De autonomie van gebruikers is belangrijker dan de problemen waar bedrijven mee te maken hebben, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF in een reactie op een nieuw plan van Google. Het techbedrijf wil via Web Environment Integrity (WEI) informatie over het besturingssysteem en andere software van gebruikers met websites delen. Deze informatie is niet door de gebruiker aan te passen, waardoor het kan helpen met het tegengaan van advertentiefraude, zo claimt Google.

"In de praktijk krijgen gebruikers minder controle over hun eigen computer, en is het waarschijnlijk dat sommige websites iedereen zullen blokkeren die geen "goedgekeurd" besturingssysteem of browser gebruikt", aldus de EFF. Bij het bezoeken van een website verstuurt een browser allerlei informatie naar de webserver. Die kan vervolgens hierop reageren door bijvoorbeeld een aangepaste website te tonen. Het is echter ook te gebruiken voor browser fingerprinting om zo mensen op internet te volgen.

De informatie wordt vrijwillig door de browser verstuurd. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om, bijvoorbeeld door middel van een plug-in, andere informatie te versturen. Sommige plug-ins doen dit zelfs opzettelijk, om zo tracking of andere manipulatie aan de kant van de webserver tegen te gaan. Google wil dit veranderen. Door middel van WEI zal er informatie van systemen worden verzameld die niet is aan te passen, waardoor de webserver precies weet wat voor systeem de bezoeker gebruikt.

Een derde partij, de "attester", geeft de webserver de garantie dat de informatie niet is aangepast. Een van de grootste kritiekpunten is dat de attester bepaalt welke omgevingen zijn te vertrouwen. Zo zou Google Play een attester op Android zijn en kunnen bepalen welke browsers en extensies zijn toegestaan. "Het probleem is dat er veel websites zijn die echt de macht willen hebben om te bepalen van welke browser en besturingssysteem mensen gebruik kunnen maken", merkt de EFF op.

Volgens de burgerrechtenbeweging zijn mensen de baas over hun eigen computer. Wanneer websites stellen dat alleen bepaalde technologie is toegestaan, zouden gebruikers in staat moeten zijn om deze sites te laten geloven dat dat het geval is. "Het web is het laatste grote open platform op internet. Het laatste platform waar iedereen een browser of website kan maken en deelnemen, zonder toestemming te vragen of aan iemands eisen te voldoen."

Attestation zoals Google dat wil invoeren heeft geen plek op een open platform, gaat de EFF verder. "Jij bent de baas over je computer en jij moet kunnen bepalen wat het tegen anderen zegt over je computer en software. De problemen van bedrijven zijn minder belangrijk dan de autonomie van gebruikers." De burgerrechten voegt toe dat het meeleeft met bedrijven die door advertentiefraude worden getroffen, maar dat het oplossen van die problemen niet boven het recht van gebruikers om te bepalen hoe hun computer werkt.

"Een open web biedt meer voordelen dan nadelen. Het toestaan dat grote, monopolistische bedrijven bepalen welke technologie we willen gebruiken, en hoe, is een recept voor het oplossen van de problemen van die bedrijven, maar niet die van hun gebruikers", besluit de burgerrechtenbeweging. Eerder kwamen ook browserontwikkelaars Brave en Vivaldi met felle kritiek op het Google-plan.