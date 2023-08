Check Point koopt securitybedrijf Perimeter 81 voor 490 miljoen dollar

Securitybedrijf Check Point neemt netwerkbeveiliger Perimeter 81 over voor een bedrag van 490 miljoen dollar. Perimeter 81 biedt een netwerkbeveiligingsplatform waarmee gebruikers toegang tot applicaties en bestanden in de cloud of on-premise kunnen krijgen. Het bedrijf werd in 2018 opgericht en telt inmiddels meer dan tweehonderd medewerkers en meer dan drieduizend klanten. Check Point wil de oplossingen van Perimeter 81 binnen de eigen producten gaan integreren. De overname zal naar verwachting in het derde kwartaal worden afgerond.