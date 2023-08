Firefox voor Android gaat dit jaar groot aantal extensies ondersteunen

Door Anoniem: Ugh, Mozilla en hun dtoken...

https://www.ghacks.net/2022/03/17/each-firefox-download-has-a-unique-identifier/

Al die extensies bevatten vaak ook een hoop ellende zoals spyware, etc.

LibreWolf is een ietwat beter idee, al is geen enkele browser perfect op moment van schrijven.

Mja, ik ga voor Brave en Waterfox, aangezien die nog een boel zooi eruit knalt wat niet nodig is.Waterfox is gewoon fijn als Firefox alternatief.Het is wel een vooruitgang dat je makkelijker extensies kan gebruiken in je Android browser, maar inderdaad, er zit nog vaak veel troep in extensies.