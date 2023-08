Ziekenhuis schorst medewerker voor lekken gegevens influencer via Facebook

Het Franciscus Gasthuis en Vlietland-ziekenhuis in Rotterdam heeft een medewerker geschorst voor het lekken van gegevens van influencer Selma Omari in een besloten Facebookgroep. In deze groep, die meer dan 70.000 leden telt, werd eerder deze maand gemeld dat de influencer was bevallen van een dochter voordat zij dit zelf via Instagram bekendmaakte. Ook de naam en geboortetijd van het kind werden gedeeld, zo meldt de NOS.

Het ziekenhuis kon de naam van deze Facebookgebruiker niet herleiden tot een medewerker. Bij een andere gebruiker, die de bevalling bevestigde, was dat wel het geval. "Een medewerker van Franciscus heeft in deze groep de aanwezigheid van een patiënt bevestigd. Wij betreuren dit ten zeerste en nemen dit heel hoog op. De desbetreffende patiënt is door ons op de hoogte gebracht van de situatie. De collega in kwestie is hierop aangesproken en passende disciplinaire maatregelen worden genomen", aldus het ziekenhuis. Dat heeft tevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van een datalek.