Datalek bij politie door ontslagen medewerker die telefonisch gevoelige informatie opvroeg

Een ontslagen politiemedewerker heeft een datalek bij de politie veroorzaakt door onder andere namen en gevoelige informatie op te vragen bij het Real Time Intelligence Center (RTIC) van de politie in Apeldoorn. De medewerker liep tegen de lamp nadat de politie de encryptie van de criminele communicatiedienst EncroChat wist te kraken.

Het RTIC voorziet politiemensen op straat 24 uur per dag, 7 dagen per week van actuele informatie voor hun werk. Agenten kunnen het RTIC bellen om bijvoorbeeld een kenteken of burgerservicenummer op te vragen, maar ook om te vragen naar lopende onderzoeken die slaan op mogelijke verdachten. De voormalige politieman – eerder ontslagen en in 2018 veroordeeld voor het lekken van politie-informatie aan criminelen – belde tussen maart en december 2020 meermaals met het RTIC. Hij deed zich via acht verschillende prepaid telefoons voor als agenten in dienst van wie hij de dienstnummers wist. Door de juiste formuleringen te gebruiken en vragen te stellen, kreeg hij van het RTIC gevoelige informatie.

De politie vermoedt dat het datalek in minimaal één geval geleid heeft tot een poging tot liquidatie, schrijft AG Connect. Volgens De Stentor heeft een crimineel die in de cocaïnehandel zit, via de oud-agent informatie over zichzelf gekregen. Hij kwam er zo achter dat hij door de politie werd getapt. De ontslagen agent werkte samen met twee anderen, die nu ook voor de rechter staan. De behandeling vindt volgende week plaats, de uitspraak volgt op 8 september.