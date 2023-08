Kabinet steunt voorstel Brussel voor invoering digitale euro als betaalmiddel

Het is jammer dat maar weinigen zien, of willen zien, wat een enorm fraude circuit deze hele monetaire unie behelst. De valuta die jij denkt op je rekening te hebben staan is slechts een digitale vordering want als 'geld´bestaat dat helemaal niet. Zo denken velen dat we belasting betalen waarvan de overheid allerlei zaken kan doen als wegen aanleggen, onderwijs verzorgen, de zorg regelen en diverse andere openbare taken maar dat is helemaal niet zo. Wat wij aan belastingen afdragen worden de schulden mee afgelost die de overheid maakt om een aantal zaken te doen zoals ons belastingbetalers in een oorlog te betrekken die niet de onze is. Verder wordt daar ook de pensioenpot voor misbruikt om vandaaruit 'leningen' te verstrekken die nooit meer worden terug betaald of in ieder geval niet volledig. Ons monetaire systeem is in feite een enorme Ponzi scheme waarmee de Nederlandse Bank 'geld' maakt zonder dat daar iets van waarde tegenover staat. Met valuta van anderen wordt een fictieve waarde gemaakt waarmee het zogenaamde geld gedrukt kan worden.

Het klootjesvolk betaald immers toch wel want er is geen enkele andere manier om je salaris te krijgen dan via een bank.

Degene die in deze monetaire ramp aan het langste eind trekt zijn degenen die eigenaar van de banken zijn. Die verdienen het werkelijke geld en de rest moet het doen met nummertjes uit een computer met de illusie dat ze iets van waarde hebben. Het gros van de mensen hebben in feite alleen maar schuld, hypotheken, leningen ed. waarmee weer valuta gemaakt wordt en weer geld gedrukt kan worden. Deze Ponzi scheme kan niet lang goed gaan en we zien de eerste tekenen al van de val. Daarom moet er een digitale Euro komen als valuta met een intrisieke waarde (die per dag kan worden bepaald) zodat niemand straks meer 'geld' kan claimen omdat ze dat niet meer hebben. BTW, bankbiljetten zijn geen geld maar in feite een schuldbekentenis van de bank die voor dat stukje papier een bepaalde waarde garandeerd. Voor zover ze dat straks nog kunnen garanderen.

Wanneer het allemaal gaat klappen is niet echt te voorspellen maar ergens gaat het toch een keer ophouden want het bedrog komt een keer uit en dan zijn de rapen gaar.