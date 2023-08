OM eist celstraffen voor bankhelpdeskfraude van ruim 100.000 euro

Het Openbaar Ministerie heeft gevangenis- en taakstraffen geëist tegen drie mannen die worden verdacht van het stelen van ruim 100.000 euro van hoogbejaarden door middel van bankhelpdeskfraude. Het drietal, van 18, 19 en 24 jaar uit de provincie Gelderland, deed zich voor als bankmedewerker en stelde dat er problemen met de bankrekening waren. Slachtoffers moesten geld naar een 'kluisrekening' of 'veilige rekening' overmaken of software installeren waarmee de computer kon worden overgenomen.

In andere gevallen kwam zogenaamd iemand van de bank de pinpas ‘met spoed’ bij slachtoffers thuis ophalen en ontfutselde daarbij de pincode. Daarna werd de rekening van het slachtoffer leeggetrokken. De drie verdachten zouden ook goederen bij hun slachtoffers hebben weggenomen, waaronder een geldkistje en camera. De totale schade bedraagt meer dan 108.000 euro.

"Je kunt zeggen dat de kwestie daarmee is opgelost, maar vergeet niet dat wij met z’n allen meebetalen aan wat de bank vergoedt. Doordat de kosten voor de bank omhoog gaan, gaan de kosten voor alle klanten ook omhoog”, stelt de officier van justitie. Hoogbejaarde slachtoffers blijven daarnaast met een onveilig gevoel achter. "Velen voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis, anderen zijn het vertrouwen in de medemens kwijt."

Het OM eist tegen de 18-jarige verdachte onvoorwaardelijke jeugddetentie van honderd uur, een werkstraf van honderdvijftig uur en zes maanden jeugddetentie voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar met voorwaarden. De 19-jarige verdachte krijgt als het aan het Openbaar Ministerie ligt een onvoorwaardelijke jeugddetentie van 66 dagen opgelegd, zes maanden jeugddetentie voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf van honderdtachtig uur.

De 24-jarige verdachte zou wat de officier betreft 106 dagen onvoorwaardelijke gevangenisstraf moeten krijgen, met aftrek, ook een werkstraf van honderdvijftig uur en zes maanden gevangenisstraf geheel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

"Onthoud dat een bank nooit naar het saldo van een bankrekening zal vragen, ook niet als controlevraag. Ook zal een bank nooit vragen om geld over te maken naar een andere rekening, ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan namelijk niet. Ook zal een bank nooit vragen om antivirus of andere software te installeren", aldus het OM. De schade door bankhelpdeskfraude steeg vorig jaar naar ruim vijftig miljoen euro.