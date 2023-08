Microsoft lanceert Edge for Business, aparte browserversie voor bedrijven

Microsoft heeft een zakelijke versie van Edge gelanceerd, die zich richt op security, privacy en beheer, zo claimt het techbedrijf. Edge for Business is geen nieuwe browser, maar een versie die productiviteit en security moet verbeteren, zo staat in de uitleg vermeld. Naast de kleine visuele aanpassingen is het bij de zakelijke versie ook mogelijk voor organisaties om volledige controle over policies, features en configuraties te hebben, in tegenstelling tot de normale versie waarbij dit veel beperkter is.

Microsoft stelt verder dat Edge for Business het oppervlak voor cyberaanvallen kan verkleinen en de 'security posture' van een organisatie kan verbeteren. Verder biedt het voor eindgebruikers die op zowel werk als persoonlijke profielen zijn ingelogd de optie om automatisch te switchen, wat security- en privacyvoordelen zou hebben. Alle gebruikers die inloggen met Entra ID (voorheen Azure Active Directory) zullen Edge for Business automatisch ontvangen. Er is geen aparte download vereist.

Wachtwoorden, favorieten en data gekoppeld aan het werkprofiel van de gebruiker zullen ook in Edge for Business beschikbaar zijn. Data, favorieten en wachtwoorden worden niet gedeeld tussen werk en persoonlijke browservensters. Door middel van een apart Edge-icoon kunnen gebruikers zien dat ze de 'werkbrowser' gebruiken.