FBI: Noord-Korea gaat miljoenen dollars aan gestolen bitcoin verzilveren

Door Anoniem: Dat moet de FBI toch kunnen blokkeren of is dit niet te voorkomen?

Door Anoniem: Maar dat was toch juist het sterke punt van de Bitcoin, dat je er mee kunt betalen of je nou crimineel bent of niet?

Dat is het mooie van decentralisatie, dat kunnen ze niet.De vraag is wel wie ze wil kopen, de blockchain is volledig openbaar en zodoende is het zichtbaar wie ze koopt.We zien vaker dat gestolen BTC bijna niet kwijt te raken is juist door deze transparantie.Niet anders dan met welke andere valuta dan ook. Misschien dat ik je verkeerd begrijp maar het is wel erg makkelijk om te doen alsof dat iets bitcoin specifieks is.Sterker nog, met 50 euro biljetten weet niemand waar ze vandaan kwamen, dat is anders dan BTC, we weten precies waar de gestolen coins zijn en wie ze eventueel koopt.