Meta wil dit jaar standaard end-to-end encryptie voor Messenger uitrollen

Alle gebruikers van Messenger zouden voor het einde van dit jaar standaard end-to-end versleuteld moeten communiceren, zo heeft Meta aangekondigd. De beveiligingsmaatregel is inmiddels bij nog meer gebruikers ingeschakeld. Vorig jaar augustus werd end-to-end encryptie bij "sommige" gebruikers uitgerold. Gebruikers van Messenger hebben al de mogelijkheid om end-to-end versleuteld te communiceren, maar moeten dit zelf inschakelen.

Meta liet eerder al weten dat het chats standaard end-to-end wil versleutelen en test dat stapsgewijs. Sinds dinsdag is end-to-end encryptie bij "miljoenen" meer gebruikers ingeschakeld en stelt Meta dat het op koers ligt om end-to-end encryptie voor het einde van dit jaar standaard voor alle één-op-één en 'family chats' in te schakelen. Volgens het techbedrijf is het een ongekend complexe en uitdagende puzzel om de overstap naar standaard end-to-end encryptie te maken.

Zo moest de volledige code base voor het versturen van berichten en bellen bijna volledig opnieuw worden geschreven. Daarom wordt ook voor een gefaseerde uitrol gekozen. Eerder dit jaar werd Meta nog door politiediensten opgeroepen om de encryptieplannen te heroverwegen en end-to-end encryptie alleen door te voeren als er ook "robuuste veiligheidssystemen" zijn om de veiligheid van kinderen te beschermen.