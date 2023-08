Oprichters cryptomixer Tornado Cash in VS aangeklaagd voor witwassen

Twee oprichters van cryptomixer Tornado Cash zijn in de Verenigde Staten onder andere aangeklaagd voor het witwassen van honderden miljoenen dollars aan gestolen cryptovaluta. Het gaat om een 34-jarige Amerikaanse man en een 49-jarige Russische man. Tornado Cash was een dienst die privacy van cryptotransacties beschermt door de link tussen het verzendende adres en ontvangende adressen op te breken.

Voorstanders van cryptomixers stellen dat dergelijke platformen belangrijke, legitieme doelen dienen. De Amerikaanse autoriteiten claimen dat via Tornado Cash meer dan een miljard dollar door criminelen is witgewassen, waaronder honderden miljoenen aan crypto die door een Noord-Koreaanse cybercrimegroep genaamd Lazarus zou zijn gestolen. De twee verdachten zouden hier zelf miljoenen dollars aan hebben verdiend.

Volgens de aanklacht van de Amerikaanse autoriteiten adverteerde Tornado Cash zich als een dienst die ontraceerbare en anonieme financiële transacties bood. Daarbij kozen de oprichters er bewust voor om geen know-your customer en antiwitwasprogramma's te implementeren, zoals ze wettelijk verplicht zijn, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie. Daarbij wisten de twee verdachten dat hun dienst werd gebruikt voor witwassen en ontvingen ook verzoeken en klachten van slachtoffers van cybercrime, maar besloten geen maatregelen te nemen om het witwassen via hun dienst tegen te gaan, zo gaat de aanklacht verder.

De aanklager stelt ook dat de oprichters wisten dat de Lazarus Group honderden miljoenen dollars voor het Noord-Koreaanse regime via Tornado Cash witwaste en de cryptomixer hiermee in overtreding van sanctiewetgeving was. Tornado Cash voegde later aanpassingen door aan de dienst en liet vervolgens weten zich aan de sanctiewetgeving te houden. In private chats stelden de verdachten echter dat de doorgevoerde maatregelen niet effectief waren, stelt de aanklager.

Een van de twee verdachten werd gisteren in de VS aangehouden. De andere verdachte zou zich in Dubai bevinden. Indien schuldig kunnen de twee een gevangenisstraf van tientallen jaren krijgen. Vorig jaar werd in Nederland een programmeur van Tornado Cash aangehouden, wat tot een demonstratie in Amsterdam leidde.