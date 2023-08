Digital Services Act gaat in voor grote online techplatforms

"Ministerie van Waarheid" geïnstalleerd.

Wat is eigenlijk desinfo en fake news?

Wie bepalen dat?



Big Tech &, Big Tech zijn nu de slagers,

die het eigen vlees keuren.



Gaat de Europese Piratenpartij nu verboden worden.



Als de leugens maar groot en onvoorstelbaar genoeg zijn,

gelooft de massa deze onvoorwaardelijk.



De mens is dat soort dier, met een zeer groot aanpassingsvermogen, dat blijkt maar weer.



The going gets narrow, folks, more and more.



#webproxy