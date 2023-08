Politie herhaalt dat Burgernet vanaf 1 september alleen via app werkt

De politie heeft deelnemers aan Burgernet er nogmaals op gewezen dat berichten vanaf 1 september niet meer via sms worden verzonden. Het informeren gebeurt dan alleen nog via de Burgernet-app. In mei kregen alle deelnemers al een sms over het stoppen van sms/spraakberichten. Dit heeft er volgens de politie voor gezorgd dat de Burgernet-app bijna 200.000 keer is gedownload. Op 31 augustus ontvangt elke deelnemer nog een afsluitend sms-bericht met een bedankje en het verzoek om de app van Burgernet te installeren.

Volgens de politie biedt de app meer mogelijkheden dan sms-berichten. Zo kunnen gebruikers een foto naar de meldkamer sturen en heeft de centralist meer ruimte voor de beschrijving van het signalement, wat onduidelijke afkortingen zou moeten voorkomen. Daarnaast is het mogelijk een app-bericht gericht naar mensen in een bepaald gebied te sturen. Daarvoor wordt toestemming gevraagd in de app. Wie dat niet wil, kan een vaste locatie opgeven

Verder claimt Burgernet dat de privacy van gebruikers beter via de app is gewaarborgd, omdat deelnemers zich niet hoeven te registreren. De Burgernetapp bepaalt op basis van de locatie van het toestel of een Burgernetactie voor de gebruikers geschikt is, daarbij worden geen locatiegegevens bijgehouden of doorgegeven aan de politie, aldus een uitleg over de app. Een ander voordeel dat de politie noemt is dat vanuit de Burgernet-app berichten in sociale media en WhatsApp zijn te delen, wat het bereik van een Burgernetactie kan vergroten.