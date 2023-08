WordPress.com komt met 100-jarig hostingabonnement voor 38.000 dollar

WordPress.com heeft een nieuw abonnement gelanceerd, waarbij gebruikers voor 38.000 dollar een eeuw lang hun foto's, video's en andere 'digitale assets' bij het bedrijf kunnen opslaan. De data zal daarbij in verschillende datacenters wereldwijd worden geback-upt. De bijbehorende domeinnaam zal voor een eeuw worden vastgelegd. Verder zullen openbare sites automatisch bij het Internet Archive worden aangemeld en is er ook een optionele 'locked mode' die gebruikers kunnen inschakelen.

Volgens WordPress.com, dat commerciële hosting van op WordPress-gebaseerde sites biedt, is het nu gelanceerde '100-Year Plan' bedoeld voor families die hun digitale content voor generaties willen veiligstellen en bedrijfsoprichters die hun documenten willen beschermen. Ook claimt WordPress.com dat de aangeboden hosting toekomstbestendig is. De kosten, die omgerekend 380 dollar per jaar bedragen, vallen tussen het premium abonnement van 132 dollar per jaar en het business abonnement van 420 dollar. Volgens cijfers van marktvorser W3Techs draait 43,1 procent van alle websites op internet op WordPress.