Check Je Hack van politie al 123.000 keer gebruikt voor Qakbot-controle

Sinds dinsdagavond hebben al 123.000 mensen gebruikgemaakt van de online tool Check Je Hack van de Nederlandse politie om te controleren of hun inloggegevens door de Qakbot-malware zijn buitgemaakt. Dat heeft de politie via X bekendgemaakt. Dinsdagavond lieten de FBI, politie en internationale opsporingsdiensten weten dat ze het Qakbot-botnet offline hadden gehaald. Daarbij zijn ook meerdere servers in beslag genomen waar het botnet gebruik van maakte.

Qakbot werd via phishingmails verspreid en kon op besmette computers inloggegevens stelen en verdere malware installeren. Op de in beslag genomen servers werden allerlei gegevens van slachtoffers aangetroffen. Het ging onder andere om 6,4 miljoen e-mailadressen. Wie wil weten of zijn e-mailadres in deze dataset voorkomt kan dit doen via Check Je Hack van de politie. In het geval een ingevoerd e-mailadres inderdaad in de dataset voorkomt, stuurt de politie een e-mail met aanvullende informatie. Eerder deed de politie dit ook al voor slachtoffers van de Genesis Market. Toen werd Check Je Hack bijna vijf miljoen keer geraadpleegd.