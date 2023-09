Van Huffelen: toegankelijkheid DigiD-app kan door hogere id-eisen in geding komen

De gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de DigiD-app kunnen door het stellen van hogere eisen aan het betrouwbaar vaststellen van de identiteit van gebruikers in het geding komen, zo stelt demissionair staatssecretaris Van Huffelen. Bij het doorvoeren van wijzigingen in de DigiD-app is het uitgangspunt om de impact voor burgers te beperken tot een minimum, zo laat ze verder weten (pdf).

Van Huffelen reageerde op Kamervragen over de beperkte digitale vaardigheden van 4,5 miljoen Nederlanders en dat voor deze groep met name het gebruik van DigiD lastig blijkt te zijn. "Op welke manieren zou de app toegankelijker gemaakt kunnen worden? Zou het een optie zijn om wijzigingen in het gebruik van de app in toekomst te beperken, zodat mensen niet telkens opnieuw hoeven te wennen?", wilde PvdA-Kamerlid Kathmann van de staatssecretaris weten.

Volgens Van Huffelen werkt DigiD-beheerder Logius voortdurend aan het verbeteren van de toegankelijkheid van DigiD en de DigiD-app. Dit gebeurt aan de hand van burgeronderzoek en signalen van burgers en publieke dienstverleners. "Op basis van deze informatie wordt het in de volgende update van de DigiD app makkelijker om bepaalde eenmalige stappen in de app te doorlopen. Denk daarbij aan het activeren van de app of het uitvoeren van een ID check", voegt de staatssecretaris toe.

Verder stelt Van Huffelen dat voor mensen die het lastig vinden om digitaal te communiceren met de overheid er altijd een alternatief moet zijn om op een andere manier in contact te treden met publieke dienstverleners. "Ik werk daarnaast aan de brede beschikbaarheid van voorzieningen om een ander langs digitale weg te kunnen vertegenwoordigen."