ABN Amro hoeft Microsoft-fraude van ruim 13.000 euro niet te vergoeden

ABN Amro hoeft een klant die door een zogenaamde Microsoft-medewerker voor ruim 13.000 euro werd opgelicht niet te vergoeden. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld (pdf). De klant werd in april 2019 door iemand gebeld die zich voordeed als een medewerker van de fraudeafdeling van Microsoft. Deze persoon claimde dat de computer van de klant was gehackt en deed het verzoek om TeamViewer te installeren.

Via TeamViewer kreeg de oplichter controle over de computer van de klant. Vervolgens is erop 25 en 26 april 2019 via meerdere iDeal-betalingen meer dan 13.200 euro naar een ING-rekening overgemaakt. Eind november 2021 vorderde de klant het gestolen bedrag bij ABN Amro. Volgens de klant heeft hij de oplichter alleen toegang tot zijn computer gegeven en was hij niet ingelogd op internetbankieren. Ook heeft hij zijn pincode niet aan de oplichter verstrekt.

In het proces-verbaal is echter een verklaring van zijn zoon opgenomen dat de klant heeft ingelogd op internetbankieren terwijl hij de fraudeur aan de telefoon had. Volgens de klant klopt dit niet en was zijn zoon op dat moment niet aanwezig. ABN Amro claimt dat de betalingstransacties zijn geaccordeerd met de e.dentifier, betaalpas, pincode en responscode. Dat bewijs heeft de bank naar het oordeel van het Kifid echter niet geleverd, zodat het klachteninstituut ervan uitgaat dat er sprake is van niet-toegestane betalingstransacties.

Volgens het Kifid rust er echter op de klant een ‘verzwaarde motiveringsplicht’. "Een andere regel zou de bank voor onaanvaardbare risico’s van misbruik plaatsen. Dat betekent dat de consument ten minste enig inzicht dient te geven in de wijze waarop de fraudeur op afstand de betalingstransacties heeft kunnen uitvoeren. De consument kan niet volstaan met de stelling dat hij dat niet weet."

Aangezien de klant de oplichter door middel van TeamViewer toegang tot zijn computer heeft gegeven, is volgens het Kifid voldoende aannemelijk geworden dat de klant in strijd heeft gehandeld met de veiligheidsregels. De klant heeft dan ook 'grof nalatig' gehandeld, oordeelt het klachteninstituut. De wet biedt de ruimte om de aansprakelijkheid van de klant te beperken als de specifieke omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. Dat is hier niet het geval, waardoor de bank de klant niet hoeft te vergoeden, aldus het Kifid. De klant kan nog wel naar de rechter stappen.