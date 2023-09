Kabinet wil einde aan cookiemeldingen: één keuze voor alle websites

Er moet een einde aan de eindeloze barrage van cookiemeldingen van websites komen. Internetgebruikers zouden één keer voor alle websites hun keuze kenbaar moeten kunnen maken, zo vind het demissionaire kabinet. Dit zal echter in Europees verband moeten worden geregeld, aldus demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

"Het kabinet herkent dat de huidige praktijk onprettig is. Er is wetgeving die bepaalt dat gegevens van (internet)gebruikers niet zonder toestemming gebruikt mogen worden. Echter zien we dat door consentmoeheid en dark patterns consumenten vaak akkoord gaan zonder dat ze dat echt willen", reageert Van Huffelen in een antwoord op Kamervragen van D66-Kamerlid Dekker-Abdulaziz (pdf).

Volgens de staatssecretaris zou het mogelijk moeten zijn voor internetgebruikers om in één keer aan te geven waarmee zij akkoord gaan en waarmee niet, zodat zij niet langer per website hoeven te klikken. "Het kabinet wil dat eenmaal gegeven of geweigerde toestemming voor een bepaalde website onthouden wordt, zodat de vraag om toestemming niet telkens opnieuw gesteld hoeft te worden. Dit zou mogelijk kunnen worden geregeld door instellingen in de browser, als toestemmingsverzoeken van websites daar dan ook op worden aangepast", voegt Van Huffelen toe.

Dit zal echter op Europees niveau moeten worden geregeld, wat ook geldt voor de mogelijkheid om een eenmaal verleende toestemming weer in te trekken. De staatssecretaris zegt dat het kabinet namelijk geen mogelijkheden ziet om binnen de AVG en de ePrivacyrichtlijn via nationale wetgeving de huidige praktijk rondom het toestemming geven voor cookies te verbeteren.