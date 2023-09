Microsoft zet TLS 1.0 en 1.1 in toekomstige Windows-versies standaard uit

Microsoft zal TLS 1.0 en 1.1 in toekomstige Windows-versies standaard uitschakelen, zo heeft het techbedrijf nogmaals aangekondigd. Het TLS-protocol wordt onder andere gebruikt voor het opzetten van een beveiligde verbinding tussen websites en bezoekers. TLS 1.0 en 1.1 zijn kwetsbaar voor verschillende aanvallen zoals BEAST, CRIME en POODLE.

Vanwege de beveiligingsproblemen zullen TLS 1.0 en 1.1 in toekomstige Windows-versies standaard zijn uitgeschakeld. Het gaat zowel om client- als server-edities van het besturingssysteem. Voor al verschenen Windows-versies zal er niets veranderen. Bij de Windows 11 Insider Preview die deze maand verschijnt zal Microsoft TLS 1.0 en 1.1 als eerste uitschakelen. Gebruikers hebben wel de optie om beide protocollen weer in te schakelen als het voor compatibiliteitsredenen nodig is.

Volgens Microsoft zullen thuisgebruikers weinig van de aanpassing merken, maar zullen organisaties hun omgevingen moeten testen en indien nodig applicaties bijwerken of vervangen. Het techbedrijf heeft op een eigen blog een overzicht gemaakt van applicaties die niet zullen werken na het uitschakelen van TLS 1.0 en 1.1. Het gaat onder andere om SQL Server 2012, 2014 en 2016, Safari, Xbox One SmartGlass, LANGuard, Adguard en ACDSee Photo Studio.