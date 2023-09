JA21 tegen digitale euro: zorgen om privacy van de Nederlandse bevolking

JA21 is tegen de invoering van de digitale euro, de partij maakt zich zorgen over de privacygevolgen die dit voor de Nederlandse bevolking kan hebben, zo staat in het concept-verkiezingsprogramma (pdf). Daarin gaat de partij uitgebreid in op de digitale munt. "JA21 is tegen de Centrale Bank Digital Currency (CBDC), ook wel de digitale Euro genoemd. Nederland beschikt immers al over het meest efficiënte betaalsysteem binnen Europa."

Volgens de partij is er vanuit Nederlands perspectief geen probleem dat opgelost zou worden met een digitale euro als betaalmiddel. Tegelijkertijd maakt JA21 zich zorgen om de privacy van de Nederlandse bevolking als een digitale Euro ingevoerd zou worden. "Hoewel de digitale Euro niet herleidbaar zou moeten zijn tot personen, is dit technisch wel mogelijk." JA21 zegt zich, voor de bescherming van de privacy van burgers, in te willen zetten voor het efficiënter maken van de huidige bestaande betalingssystemen in Europa in plaats van het ontwikkelen van een digitale euro.

Cyber en China

Verder pleit de partij in het concept-verkiezingsprogramma voor een 'contra-offensief' tegen cyberterrorisme en cybercrime. Daarnaast wil JA21 investeren in digitale capaciteit en expertise en verruiming van de opsporingsbevoegdheden. Ook is de partij voorstander van uitbreiding van het cameratoezicht, wegnemen van juridische belemmeringen voor het maken, opslaan en uitkijken van camerabeelden en fors investeren in geavanceerde surveillancetechnologie om drugssmokkel tegen te gaan.

JA21 stelt dat er ook meer daadkracht nodig is om te voorkomen dat gevoelige Nederlandse informatie en data in Chinese handen vallen, maar ook om te voorkomen dat China haar grip op essentiële domeinen zoals telecomnetwerken en de energievoorziening kan versterken. "Nederland moet krachtige maatregelen nemen om Chinese inmenging in ons land onmogelijk te maken."