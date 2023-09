Volt voor digitale euro, Europese digitale ID en pseudonimiteit op social media

Volt is voor het invoeren van een digitale euro en Europese digitale identiteit en het in stand houden van end-to-end encryptie. Daarnaast moet pseudonimiteit de standaard op social media worden. Dat laat de partij in het concept-verkiezingsprogramma weten. Het programma heeft als onderwerp 'De rest van je leven speelt zich af in de toekomst' en behandelt onderwerpen als digitale democratie, kunstmatige intelligentie en digitaliseren.

"Wij zijn ervan overtuigd dat 2050 groener, gelijker en veiliger kan zijn dan 2023. Maar dat kan maar op één manier: met een federale en democratische Europese Unie. We hebben een politieke systeemverandering nodig: als de uitdagingen grensoverstijgend zijn, moet onze politiek dat ook zijn", aldus de partij. Die is onder andere voorstander van het invoeren van een digitale euro om de 'financiële soevereiniteit van Europese regeringen te beschermen'.

"Om tegenwicht te bieden aan de digitale valuta van andere grootmachten, pleiten we in Europees verband voor een ambitieuze, geopolitieke strategie achter de invoering van de digitale euro", laat het concept-verkiezingsprogramma weten. Ook wil Volt dat er voor elke Nederlander een Europese digitale identiteit komt. "Die digitale identiteit stelt iemand in staat zich veilig en betrouwbaar bij de overheid en andere organisaties te identificeren, zonder nog persoonsgegevens te hoeven delen."

Waar het CDA nog pleitte voor het kunnen verbieden van anonieme socialmedia-accounts, vindt Volt dat pseudonimiteit de standaard op sociale media wordt. "Hierbij blijft het mogelijk om online anoniem te zijn, maar kan je identiteit wel worden opgevraagd op het moment dat je de regels overtreedt of je je schuldig maakt aan een strafbaar feit", legt de partij uit. Verder vindt Volt dat het afzwakken van end-to-end encryptie onaanvaardbaar is. "Privécommunicatie online blijft dus beschermd."

Digitalisering

Als het gaat om digitalisering wil Volt dat het mogelijk blijft om aan de samenleving deel te nemen zonder online te zijn. "Deelname in de digitale samenleving is een keuze, geen verplichting." Wel moet er een minister van Digitale Zaken komen met een eigen ministerie van Digitale Zaken. Tevens is de partij voorstander van een verplichte basistraining voor politici en ambtenaren op het gebied van digitale vaardigheden en AI.

Een ander punt waar de partij in het hoofdstuk 'Een sterke democratische rechtsorde' voor pleit is dat gesprekken en andere communicatie van bewindspersonen, op overheidsapparaten (telefoons en computers) automatisch worden opgeslagen. "Chatverkeer moet makkelijk doorzoekbaar zijn, op basis van Europese (strikte) privacystandaarden en andere wettelijke belangen. De Noorse praktijk is hierin het voorbeeld."

Volt wil ook dat Nederland Europees koploper wordt in het stimuleren en begrenzen van het gebruik van nieuwe digitale technologieën. Zo moet Nederland bij het maken van nieuwe wet- en regelgeving in Europees verband vasthouden aan de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden en Europese waarden als privacy, informatievrijheid en gelijkheid.

Criminaliteit

In het hoofdstuk 'Een veilig Europa' pleit Volt voor het uitbreiden van het mandaat van Europol. "Opsporingsdiensten kunnen daardoor veel sneller en effectiever optreden, zowel in het fysieke als in het digitale domein." Daarnaast wil de partij het delen van informatie tussen landen mogelijk maken wanneer dit essentieel is voor de bestrijding van grensoverstijgende criminaliteit en zorgen voor grensoverstijgende gegevensbescherming. Het verkiezingsprogramma van Volt wordt op het congres van 23 september aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.