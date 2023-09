OM eist 40 maanden cel voor handel in gestolen data via Genesis Market

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 34-jarige man uit Boskoop die wordt verdacht van het handelen in gestolen data via Genesis Market een gevangenisstraf van veertig maanden geëist. Via Genesis Market werden inloggegevens, cookies en andere data van besmette computers aangeboden. Door middel van een aparte browser en browserplug-in die de Genesis Market had ontwikkeld was het voor afnemers mogelijk om met gestolen inloggegevens op allerlei diensten in te loggen.

De marktplaats beweerde dat zolang het toegang tot de besmette computer van een slachtoffer had, de gestolen data van het slachtoffer up-to-date werd gehouden, maar de gegevens ook werden doorgestuurd wanneer die een nieuw account aanmaakte. De Boskopenaar zou voor een bedrag van meer dan vijfduizend dollar 1029 bots hebben gekocht, wat volgens het OM overeenkomt met 1029 slachtoffers. Het merendeel daarvan werkte niet, verklaarde hij, maar het weerhield hem er niet van de overige dertig tot veertig procent toch te gebruiken, aldus de aanklacht.

De politie wist zijn persoonlijke ip-adres te achterhalen en kwam zo de verdachte op het spoor. De man zou via de gestolen gegevens geld van bankrekeningen hebben gestolen, alsmede allerlei online bestellingen hebben geplaatst. Bevestigingen werden door de verdachte uit de mailbox van slachtoffers gewist. Het aanpassen van wachtwoorden bood geen oplossing voor slachtoffers. "Slachtoffers voelden zich machteloos, waren de controle kwijt. En dit heeft diepe sporen nagelaten," zei de officier van justitie. De politie vermoedt dat vijftigduizend Nederlanders slachtoffer van de marktplaats zijn geworden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.