Kadaster verplicht eHerkenning, beperkt zoeken op naam en breidt logging uit

Het Kadaster heeft meerdere maatregelen aangekondigd om misbruik van de openbare registers tegen te gaan, waaronder het verplicht inloggen met eHerkenning voor Kadaster-on-line, het beperken van ‘zoeken op naam’ en het uitbreiden van de logging en monitoring. Daarnaast wordt de tijdelijke afscherming van persoonsgegevens uitgebreid voor personen met concrete dreiging of personen uit bepaalde vastgelegde beroepsgroepen. Dat heeft het Kadaster bekendgemaakt.

Het Kadaster is een openbaar register waarin informatie over vastgoed wordt bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een woning of pand en prijs. In het Kadaster zijn zes miljoen adressen geregistreerd. Via de website van het Kadaster is het mogelijk om informatie over woningen en eigenaren op te vragen. Het niet afgeschermde deel van de Kadaster-site laat gebruikers aan de hand van een adres opzoeken hoeveel ervoor een woning is betaald en wie de eigenaar is.

Het afgeschermde deel van de website maakt het mogelijk om op naam te zoeken, waarna het bijbehorende adres wordt getoond. Dit afgeschermde deel is alleen bedoeld voor geautoriseerde professionele gebruikers, zoals makelaars, advocaten, notarissen en deurwaarders. Iedereen bleek echter een dergelijk professioneel account aan te kunnen maken, zonder enige verdere controle.

Beperking ‘zoeken op naam’

Vanaf volgende maand beperkt het Kadaster wie er binnen Kadaster-on-line op naam kan zoeken. De zoekfunctie is dan alleen beschikbaar voor notarissen, deurwaarders, makelaars, financiële ondernemingen en overheidsorganisaties. Andere gebruikers kunnen met een individuele aanvraagprocedure per dossier toegang aanvragen tot deze functie.

Verder zal vanaf volgend jaar het gebruik van eHerkenning voor Kadaster-on-line worden verplicht. EHerkenning is een inlogmiddel van de overheid bedoeld voor ondernemers. "Inloggen via eHerkenning maakt onze dienstverlening nog betrouwbaarder en veiliger. Daarmee verkleinen we het oneigenlijk gebruik van onze registers zo veel mogelijk", aldus het Kadaster.

Logging en monitoring

Verder zal het Kadaster de logging en monitoring uitbreiden. "We hebben op dit moment een uitgebreid loggingsysteem waarmee op verzoek van politie en Justitie bevragingen van de kadastrale registers kunnen worden achterhaald." Door het verbeteren van de logging zegt de organisatie beter en eerder in staat te zijn om onbedoelde raadplegingen te herkennen.

Voor personen die met concrete dreigingen te maken hebben of personen uit bepaalde vastgelegde beroepsgroepen zoals journalisten, rechters en advocaten waarbij dreiging waarschijnlijk is, wordt de tijdelijke afscherming van persoonsgegevens uitgebreid. Afsluitend meldt het Kadaster met betrekking tot de slechte beveiliging van de zoekfunctie dat er tot nu toe geen 'duidelijke gevallen' van misbruik zijn vastgesteld en dat alle bestaande accounts worden doorgelicht.