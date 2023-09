Is erbij vingerafdrukherkenning met een vectorpatroon sprake van biometrische gegevensverwerking?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: mijn werkgever heeft gekozen voor implementatie van schermsloten met vingerafdrukherkenning. Echter, mij is nu onduidelijk of dit als verwerking van biometrische gegevens telt onder de AVG. Immers: er wordt geen foto van de vingerafdruk opgeslagen maar een vectorpatroon dat niet (her-)gebruikt kan worden als vingerafdruk. Dat vectorpatroon wordt opgeslagen in een speciale chip waar het niet uitgehaald kan worden. De “vingerafdruk” verlaat dus nooit de laptop, zelfs niet de chip.

Antwoord: Een vingerafdruk is een biometrisch persoonsgegeven volgens de definitie uit de AVG. Artikel 4 lid 14 AVG omschrijft het immers als “fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon”. Of je die kenmerken nou opslaat als een plaatje of als een feature vector, dat maakt niet uit. Het blijven kenmerken van (een vinger van) een persoon.

Het vectorpatroon blijft in een speciale plek, een chip die op een veilige manier een nieuw vectorpatroon (van een nieuw aangeboden vinger) vergelijkt met het opgeslagen patroon. Daar komt een "ja" of "nee" uit en daar kan de rest van het systeem mee verder. Dit is qua beveiliging van de persoonsgegevens prima, en het lijkt me ook meer algemeen een keurige implementatie.

Het is alleen niet zo dat je daarmee geen biometrische persoonsgegevens verwerkt. Je doet dit heel adequaat, veilig en zorgvuldig, maar je doet het uiteindelijk wel. En dat is dan verder prima, mits je maar je houdt aan de algemene regels over biometrie.

De AVG zegt dat je geen biometrische persoonsgegevens mag gebruiken behalve in uitzonderlijke gevallen. De relevante uitzondering is in Nederland opgenomen in de Uitvoeringswet AVG, artikel 29:

… het verbod om biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon te verwerken [is] niet van toepassing, indien de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.

In dit specifieke geval zie ik de noodzaak wel, met name omdat het een optionele extra is naast de gewone authenticatie en de authenticatie op de laptop blijft waar deze ingebouwd zit. De noodzaak is dan "ik als gebruiker wil sneller en toch veilig me authenticeren op mijn laptop" en in die kleine context lijkt me dat verdedigbaar.

Wel wordt verdedigd dat de opgeslagen vingerafdruk (vectorpatroon) geen persoonsgegeven is, omdat immers alléén het vectorpatroon wordt opgeslagen zonder daarnaast de naam etcetera van de gebruiker. Dat zie ik niet, omdat uiteindelijk deze constructie gebruikt wordt om iemands account te unlocken. Er is dus een koppeling met een 'iemand' en dat is genoeg om van een persoonsgegeven te spreken.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.