Rechter geeft buurman 48 uur om camera gericht op buren te verwijderen

Een man uit Lelystad moet een camera die hangt aan de schuur in de achtertuin en gericht is op de slaapkamerramen en woning van zijn buren binnen 48 uur verwijderen, anders moet hij een dwangsom van honderd euro per dag betalen, met een maximum van vijfduizend euro. Daarnaast mag de man geen (op afstand) beweegbare camera terugplaatsen. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland onlangs.

"Mijn cliënten hebben niets tegen beveiligingscamera’s, ze hebben ze zelf ook, maar dit gaat te ver. Ik zie geen legitieme reden om de camera’s op die manier te plaatsen. Mijn cliënten zien er een intimidatiemiddel in. Ze hebben geprobeerd om in overleg tot een oplossing te komen, maar dat is niet gelukt", aldus de advocaat van de gefilmde buren. Die hebben al lange tijd onenigheid met de buurman.

De camera in de achtertuin hangt er voor de beveiliging, zo laat de buurman aan de rechter weten. "Een paar maanden geleden is er ‘s ochtends een baksteen door mijn keukenraam gegooid. Ik kan niet bewijzen dat de buren dat hebben gedaan, maar ik voel mij niet veilig. Ik word geïntimideerd. De camera die op de achtertuin staat gericht is net als de camera in de keuken een afschrikmiddel."

De rechter merkt op dat camera's zijn toegestaan. "Maar ze mogen geen overlast veroorzaken en ze mogen de privacyregels niet overtreden. Als camera’s zijn gericht op de tuin van de buren, dan is er een probleem. Maar ik moet dat wel kunnen vaststellen." Nadat de rechter via de telefoon van de buurman ziet wat de camera ziet, komt hij tot het oordeel dat er inbreuk wordt gemaakt op het recht van privacy van de buren.

De buurman moet de camera verwijderen en mag geen beweegbare camera terugplaatsen. Een camera die zich achter het keukenraam van de buurman bevindt mag blijven hangen, omdat de buren niet kunnen aantonen dat die werkt en de buurman aangeeft dat die defect is.