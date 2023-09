Belgische politie adviseert telefoon voor security elke dag uit te schakelen

Door buttonius: Kennelijk hebben ze bij de Belgische politie nog niet gehoord van APTs (Advanced Persistent Threats). Dat is dus malware die je met uit- en aanzetten niet weg krijgt. Zulke malware bestaat ook voor smart phones.

Echt veilig is natuurlijk uitzetten en niet meer aanzetten :-)

Vraagje: is malware of enig ander soft- dan wel hardware in staat om connecties te maken die voor jou 100% onzichtbaar zijn? Stel dat je een router monitort op complete logs en verdachte connecties, desnoods een infrastructuur aanlegt van router op router en aanvullend daarop de laptop als driedubbele firewall-hotspot gebruikt (van verschillende fabrikanten) waarmee je mobiele telefoon connecteert, zouden de verdachte connecties in zo'n keten dan naar boven komen of zou het lijken alsof er helemaal niet naar 'home' wordt gecalled en geen data naar 'buiten' gaat?