Antwerpen kan door ransomware-aanval al maandenlang niet aan AVG voldoen

De gemeente Antwerpen is nog altijd niet hersteld van de ransomware-aanval waar het afgelopen december door werd getroffen, wat onder andere gevolgen heeft voor inwoners die hun AVG-rechten willen uitoefenen. Dat heeft de stad bekendgemaakt. Door de aanval, die in de nacht van 5 op 6 december plaatsvond, werd de dienstverlening aan burgers op allerlei vlakken beperkt en ontregelt.

Tien maanden later zijn de gevolgen nog altijd merkbaar. Zo is het niet mogelijk om een afspraak voor de milieustraat te maken, kan er niet online worden betaald voor het laten ophalen van grofvuil, is het nog niet mogelijk om pc's in de stadsbibliotheek te reserveren of documenten af te drukken, is er een grote achterstand bij de verwerking van migratiedossiers en is het niet mogelijk om de sorteerstraatpas te activeren.

Ook als het om de AVG gaat ondervindt de stad nog altijd hinder. Antwerpen moet inwoners die bijvoorbeeld willen weten welke gegevens de stad over hen verwerkt binnen een maand antwoord op het inzageverzoek geven. "In uitzonderlijke gevallen, zoals deze cyberaanval, wordt die termijn echter verlengd", aldus de gemeente. "We kunnen pas een antwoord geven op een vraag als de achterliggende systemen om dit op te zoeken weer beschikbaar zijn. Zodra het weer mogelijk is om de achterliggende systemen te raadplegen, kan je weer inzage krijgen in de persoonsgegevens die de stad over jou verwerkt."

Ook heeft Antwerpen geen antwoord op de vraag wat er met de gegevens van inwoners is gebeurd. "Het is tot op heden niet duidelijk welke gegevens gestolen zijn en of deze gegevens persoonsgegevens bevatten en welke dan precies. Op basis van de informatie die nu voorhanden is, zouden er bij de buitgemaakte gegevens hoofdzakelijk interne administratieve gegevens zijn. Het is dus eerder onwaarschijnlijk dat gegevens van burgers zijn gelekt, maar de stad kan dit jammer genoeg niet garanderen."