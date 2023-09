Overheid komt deze maand met eisen voor leeftijdscontrole op social media

De huidige leeftijdscontrole op social media en andere internetdiensten is niet goed genoeg, waardoor het kinderlijk eenvoudig voor gebruikers is om die te omzeilen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken komt daarom later deze maand met eisen voor leeftijdsverificatie, zo heeft demissionair staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid bekendgemaakt.

"Het ontduiken van de leeftijdsgrens door gebruikers is een veel voorkomend verschijnsel omdat er op dit moment geen adequate leeftijdsverificatiesystemen zijn. Een gebruiker kan eenvoudig een hogere leeftijd opgeven waardoor handhaving van leeftijdgrenzen in de praktijk lastig is", aldus Van Ooijen. "Dat vormt een probleem omdat gebruikers hiermee in aanraking kunnen komen met schadelijke content en met de mogelijkheid dat hun persoonlijke gegevens verzameld worden en dat zij worden geprofileerd."

De staatssecretaris merkt op dat kinderen onder de 16 jaar volgens de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) alleen met toestemming van de ouders een online account mogen aanmaken. "Wel zijn er diverse sociale mediaplatforms die ervoor kiezen om kinderen jonger dan 13 jaar in elk geval niet toe te laten tot hun platform. Deze regel volgt echter niet uit een wettelijk vereiste", voegt Van Ooijen toe (pdf).

Om 'adequate leeftijdsverificatiesystemen' te stimuleren is het ministerie bezig met het opstellen van eisen voor leeftijdsverificatie. "Het is hierbij van belang om aan te geven dat de keuze voor een specifiek leeftijdsverificatiesysteem sterk van de context afhankelijk is. Bij leeftijdsverificatie worden verschillende persoonsgegevens verwerkt en deze verwerking is vanuit het oogpunt van proportionaliteit beter te legitimeren bij grotere risico´s voor de schending van kinderrechten dan bij kleinere risico's", legt de staatssecretaris uit.

Het afwegingskader waar het ministerie van Binnenlandse Zaken aan werkt zal per risicocategorie eisen stellen aan de leeftijdscontrole en hiervoor geschikte methoden. Dit kader is eind september klaar, aldus Van Ooijen. Het plan is om het kader op verschillende platforms toe te passen, zoals social media, videogames en streamingdiensten. Parallel hieraan kijkt het ministerie of er een pilot kan worden gestart voor het opzetten van een adequatere leeftijdsverificatie bij de online verkoop van alcohol.