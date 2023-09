WhatsApp werkt aan mogelijkheid om berichten naar andere chatapps te sturen

WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om berichten met ander chatapps uit te wisselen, zo meldt WABetaInfo op basis van een nieuwe bètaversie van de app. De nieuwe feature, met de naam 'third-party chats', is een voortvloeisel uit de Europese Digital Markets Act (DMA) die verplicht dat chatdiensten interoperabel zijn. Daardoor moeten gebruikers van de ene app berichten naar de andere kunnen sturen.

Onder de DMA is onder andere Meta als poortwachter aangemerkt, waardoor het bedrijf en de diensten die het aanbiedt aan bepaalde regels moeten voldoen. De in totaal zes aangemerkte poortwachters hebben zes maanden de tijd om in maart 2024 te voldoen aan de regels uit de DMA. Details over de manier waarop WhatsApp dit gaat implementeren, bijvoorbeeld wat betreft de end-to-end encryptie, zijn nog onbekend. In theorie moet het straks mogelijk zijn voor gebruikers van bijvoorbeeld Signal om met WhatsApp-gebruikers te communiceren, zonder dat ze over een WhatsApp-account hoeven te beschikken.