Mozilla verhelpt aangevallen zeroday in WebP ook in Firefox en Thunderbird

Mozilla heeft een zerodaylek waarmee gebruikers van Google Chrome zijn aangevallen ook in Firefox en Thunderbird verholpen. De kritieke kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-4863, bevindt zich in de WebP-library. WebP is een door Google ontwikkeld bestandsformaat dat de formaten JPEG, PNG en GIF zou moeten vervangen. Een kwetsbaarheid in de library, waar naast Chrome ook Firefox gebruik van maakt, laat een aanvaller willekeurige code op het systeem uitvoeren als er een malafide WebP-afbeelding wordt verwerkt.

Om Firefox- en Thunderbird-gebruikers te beschermen heeft Mozilla Firefox 117.0.1, Firefox ESR 115.2.1, Firefox ESR 102.15.1, Thunderbird 102.15.1 en Thunderbird 115.2.2 uitgebracht. Volgens de softwareontwikkelaar is er geen misbruik van WebP tegen Firefox en Thunderbird bekend, maar wel tegen andere producten. Het installeren van de nieuwe versies kan via de automatische updatefunctie of Mozilla.org.

De kwetsbaarheid was gevonden door onderzoekers van Apple en Citizen Lab, die laatst ook twee andere zerodaylekken in iOS hadden gevonden. Deze twee kwetsbaarheden werden gebruikt voor het stilletjes infecteren van iPhones met de Pegasus-spyware. Of de zeroday in WebP hier verband mee houdt is onbekend, details over de aanvallen zijn niet gegeven.