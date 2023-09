NSA geeft tips om deepfakes te herkennen: gebruik reverse image search

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA, de FBI en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security hebben tips gepubliceerd waarmee organisaties deepfakes kunnen herkennen en hoe er met het onderwerp moet worden omgegaan. Volgens de Amerikaanse diensten maken statelijke actoren nog niet veel gebruik van deepfakes, maar zal de toenemende beschikbaarheid en efficiëntie van de technologie ervoor zorgen dat ook minder capabele aanvallers deepfakes vaker zullen gaan inzetten.

In een nieuwe 'Cybersecurity Information Sheet' geven de NSA, FBI en CISA meer context rond het onderwerp deepfakes (pdf). Zo verwachten de diensten dat phishingaanvallen waarbij deepfakes worden ingezet een grotere uitdaging zullen worden dan nu het geval is, en organisaties zich hier proactief op moeten voorbereiden. Verder gaat het document in op de verschillende vormen van deepfakes, detectie en de gevolgen voor organisaties.

Het document wordt afgesloten met aanbevelingen voor het tegengaan van deepfakes. Het gaat onder andere om het controleren van de afzender, het uitvoeren van een reverse image search via TinEye, Google Image Search of Bing Visual Search, het inspecteren van de metadata en het alert zijn op afwijkingen in beeld of audio. Ook wordt het gebruik van tooling aangeraden, zoals plug-ins om valse profielfoto's te herkennen en het trainen van personeel om deepfakes te herkennen.