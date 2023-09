Firefox gaat https in adresbalk vanaf 24 oktober niet meer weergeven

Mozilla Firefox zal vanaf 24 oktober het gebruik van het https-protocol door websites niet meer standaard in de adresbalk van de browser weergeven. In plaats daarvan wordt wel het http-protocol getoond, waarvan de weergave in de adresbalk nu staat uitgeschakeld. Gebruikers krijgen wel de optie om het weergeven van https weer in te schakelen. Dat laten de ontwikkelaars via Bugzilla weten.

Volgens Mozilla heeft het niet langer zin om https standaard in de adresbalk weer te geven, nu zo'n tachtig procent van de websites via een versleutelde verbinding wordt geladen. In plaats daarvan wil de Firefox-ontwikkelaar meer de nadruk leggen op het feit dat http-verbindingen niet veilig zijn. Daarom zal vanaf Firefox 119 in de adresbalk zowel het gebruik van http door websites worden vermeld, aangevuld met de tekst 'Not secure'. De release van Firefox 119 staat voor 24 oktober gepland.