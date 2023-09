Autoriteit Persoonsgegevens krijgt volgend jaar budget van 40 miljoen euro

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt volgend jaar een budget van veertig miljoen euro. Ruim twee miljoen meer dan vorig jaar begroot was, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2024 (pdf). De privacytoezichthouder stelde eerder nog dat er structureel honderd miljoen euro per jaar nodig is om alle taken goed uit te kunnen voeren.

Vorig jaar werd nog gesteld dat de AP in 2024 een budget van 37,8 miljoen euro zou ontvangen. De stijging naar 40,1 miljoen euro komt volgens het ministerie gedeeltelijk voort uit de toekenning van loon- en prijsbijtelling van 2,3 miljoen euro en voor het overige deel is het de resultante van de toevoeging van oplopende gelden uit het coalitieakkoord. Het budget stabiliseert in het jaar 2026 naar 43,8 miljoen euro. Critici hebben geregeld gezegd dat privacytoezichthouders meer budget moeten krijgen om het op te kunnen nemen tegen de techbedrijven die vaak veel meer geld hebben.