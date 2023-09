AP: overheid moet in het geheim onderzochte burgers zelf actief informeren

Burgers die in het geheim en onrechtmatig door de overheid zijn onderzocht moeten door diezelfde overheid actief over de schending van hun grondrechten worden geïnformeerd, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens tegenover NRC. De krant meldde eerder deze week dat mensen uit de moslimgemeenschap in het geheim door het ministerie van Sociale Zaken werden onderzocht.

Volgens de privacytoezichthouder is het ministerie verplicht om burgers die doelwit van de onrechtmatige onderzoeken waren actief te informeren. Het ministerie van Sociale Zaken is ondanks aandringen van de AP dit echter niet van plan. Burgers die vermoeden dat ze heimelijk door de overheid zijn onderzocht moeten zelf het initiatief nemen voor het opvragen van hun gegevens, aldus een woordvoerder van het ministerie. Daarnaast claimt het departement dat het lastig is om getroffenen te achterhalen en heeft het „geen zin om te gaan graven”.

"Dat het te veel werk is, ontslaat hen niet van de verantwoordelijkheid om de wet toe te passen. Als je naar een moskee kunt om daar undercover onderzoek te doen, kan je ook naar diezelfde moskee gaan om het adres te achterhalen en je fout recht te zetten", reageert een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens tegenover NRC. De AP verwacht dat het ministerie uiteindelijk toch tot informeren zal overgaan en 'formele actie' niet nodig is.