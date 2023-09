Gfk: Netflix heeft minder bezoeken door aanpak wachtwoord delen

Netflix is ook gewoon aan het afnemen door het verslechteren van het aanbod...

Ze hebben gewoon heel veel harlequin-kwaliteit filmpjes, en heel veel series en films die CTRL-C/CTRL-V van andere films zijn.



Na dezeflde B acteur in 5 verschillende rollen te hebben gezien is de grap er wel af als in de eerste flic deze acteur/actrice al door de mand viel..



Verder is er heel veel amerikaanse saus over het beelmateriaal gegooid waardoor mensen die nog echte smaak hebben niet deze 'no-perticular-taste'-saus niet kunnen consumeren.



Ook de nationale meuk is verre van smakelijk... Het lijkt wel of ze alle acteurs en actrices die op nationaal niveau niet meer mochten meedoen vanwege gebrek aan kwaliteit bij Netflix mochten gaan werken...



Dito voor de internationale 'nationale' meuk... spaans materiaal is voorspelbaar en traag, koreaans is luid en je moet je ADHD medicatie verdubbelen voor je gezondheid of het is ontzettend kinderachtig EN adhd verhogend...



Na de vakantie zeg ik netflix op... zit nu nog even te kijken op Viaplay tot de F1 afgelopen is, tenzij er nog wat nordic-noir bij komt en disney kijk ik alleen nog voor de pixars en national geographic (o.a. cesar milan) en dan gaat die ook opgezegd worden..

Viaplay was het ook alleen maar geworden omdat F1 geen enkele creditcard van me accepteerde (en ik heb er genoeg), vreemd want WRC accepteerde het wel.



Amazon zit nog veilig vanwege de verzending met prime, maar voor die 4 afleveringen per jaar van clarkson en zijn bende hoef ik het ook niet te doen.



Spotify had ik in de ban gedaan omdat ze in zee gingen met die oplichters die nu van engeland naar de VS verhuisd zijn en ik ga geen cent betalen voor 'they-should-game-of-thrones-her' muts en HBO had ik al in de ban gedaan vanwege de prijsverhoging terwijl ik 2 jaar lang 50% korting zou krijgen.



misschien toch weer terug gaan naar usenet...