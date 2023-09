Signal herhaalt dat het VK zal verlaten als het encryptie moet backdooren

Chatapp Signal zal het Verenigd Koninkrijk verlaten als het wordt gedwongen om een backdoor aan de encryptie toe te voegen, zo heeft Signal 'president' Meredith Whittaker nogmaals laten weten. Deze week nam het Britse parlement de omstreden Online Safety Bill aan, waardoor het chatapps kan verplichten om client-side scanning toe te voegen, waarmee alle berichten die gebruikers versturen worden gecontroleerd.

Op X haalde Whittaker hard uit naar de Britse regering, die zich volgens de Signal-president schuldig maakt aan 'ongegronde propaganda' en opzettelijk end-to-end encryptie wegzet als iets dat de veiligheid van kinderen aantast. Ook wijst de Britse regering naar 'technische oplossingen', maar wijst daarbij naar een niet peer reviewed document van twee Britse overheidsmedewerkers waarin speculatieve systemen worden besproken, stelt Whittaker.

Signal heeft in het verleden herhaaldelijk aangeven het VK te zullen verlaten als het de gebruikte encryptie moet aanpassen zodat autoriteiten toegang tot berichten van gebruikers kunnen krijgen. Iets dat Whittaker tegenover TechCruch herhaalt. "We zouden het VK of elke andere jurisdictie verlaten als het neerkomt op de keuze tussen het backdooren van onze encryptie en het verraden van mensen die op ons voor hun privacy vertrouwen, of vertrekken", aldus Whittaker.