Stad VS maakt door ceo-fraude 1,2 miljoen dollar over naar criminelen

De Amerikaanse stad Fort Lauderdale is slachtoffer geworden van een variant van ceo-fraude, waarbij 1,2 miljoen dollar naar de rekening van criminelen werd overgemaakt. Onlangs overkwam dit ook de gemeente Alkmaar, die voor 236.000 euro werd opgelicht. De crediteurenadministratie van de Amerikaanse stad in de staat Florida ontving een factuur van iemand die zich voordeed als een bouwbedrijf dat aan een nieuw politiebureau voor de stad werkt, meldt CNN.

Volgens de autoriteiten beschikten de oplichters over het nodige papierwerk, waardoor het frauduleuze betaalverzoek niet door de gemeentemedewerkers werd opgemerkt. "De crediteurenadministratie controleerde de namen en die kwamen overeen met de bedrijfsgegevens", zegt stadsbestuurder Greg Chavarria. Het bouwbedrijf laat in een verklaring weten dat de oplichters gebruikmaakten van informatie die eenvoudig via een online zoekopdracht was te vinden.

Eerder dit jaar meldde de FBI dat criminelen afgelopen jaren door middel van ceo-fraude en afgeleide varianten 50 miljard dollar hebben gestolen. Daarmee staat het wat betreft financiële schade ver boven andere vormen van cybercrime zoals ransomware en phishing.