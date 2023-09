SP uit ongenoegen dat kabinet motie tegen client-side scaning niet uitvoert

De SP heeft haar ongenoegen geuit over de beslissing van het kabinet om een door de Tweede Kamer aangenomen motie tegen client-side scanning niet uit te voeren omdat dit de onderhandelingspositie van Nederland ‘op slot’ zou zetten. Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid liet eind juni weten dat de inbreuk op de grondrechten die bij client-side scaninng plaatsvindt, waarbij alle chatberichten van gebruikers worden gecontroleerd, proportioneel en gerechtvaardigd is.

Eind september vindt er een extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken plaats waar het onderwerp door EU-ministers zal worden besproken. Het kabinet liet eerder al weten voorstander van client-side scanning te zijn. Partijen in de Tweede Kamer konden op de agenda van deze top reageren, waarbij de SP vooral haar ongenoegen uitte over het niet uitvoeren van de motie. Het kabinet hoeft een door de Tweede Kamer aangenomen motie niet uit te voeren, maar dit is zeer uitzonderlijk.

"Deze leden hebben al vaker hun onvrede geuit over het precedent dat is ontstaan om moties niet uit te voeren door te refereren aan een verslechterde onderhandelingspositie, die vervolgens niet transparant is omdat de Kamer hier ook geen onderdeel van is en pas achteraf kan horen wat de minister namens ons land heeft gezegd. Als een motie hierover niet kan worden uitgevoerd, wat voor positie hebben we dan als Tweede Kamer?", vraagt de SP-fractie aan de minister.

De SP wil dan ook van Yesilgöz weten of ze het ermee eens is dat het niet uitvoeren van de motie de democratische controle en macht van de Tweede kamer ernstig ondermijnt en de machtspositie van het kabinet hiermee extra groot wordt.

Momenteel is er nog een andere aangenomen motie om in ieder geval, als de eerdere motie tegen client-side scanning niet wordt uitgevoerd, er geen onomkeerbare stappen worden gezet op dit gebied. De SP wil dan ook van de minister weten dat de andere aangenomen motie wel wordt uitgevoerd en dat er dus geen onomkeerbare stappen worden genomen. "Wat gaat de minister doen als deze vraag wel wordt voorgelegd op 28 september 2023 en wat zal dan het Nederlandse standpunt zijn?", vraagt de partij aan de minister.