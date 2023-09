SP uit ongenoegen dat kabinet motie tegen client-side scanning niet uitvoert

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid liet eind juni weten dat de inbreuk op de grondrechten die bij client-side scaninng plaatsvindt, waarbij alle chatberichten van gebruikers worden gecontroleerd, proportioneel en gerechtvaardigd is.

Op basis van welke wet dan?Niet op basis van de grondwet of de AVG want hoe proportioneel is het om bij alle telefoonbezitters een scan te doen, waarmee je ze in feite als verdachte classificeert, zonder dat ze formeel zijn beschuldigd van een strafbaar feit wat in strijd is met het Strafrecht, om op zoek te gaan naar foto's die mogelijk te classificeren zijn als kinderporno? Ik weet niet hoe het met de kennis staat van deze minister maar iemand met slechts twee werkende hersencellen ziet al dat dit disproprtioneel is.Ik snap dat de controle drang op het plebs bij het ministerie V&J heel erg hoog is omdat de Politie niet compentent genoeg is om misdaad zelf op te sporen via de middelen die ze reeds volgens de wet hebben, maar je kunt niet zomaar even miljoenen Nederlanders betigten van het mogelijke bezit van kinderporno waardoor je in hun telefoon moet gaan kijken. Niet altijd heligt het doel de middelen.