Zeeuwse gemeente stemt voor dna-database om hondenpoep tegen te gaan

De Zeeuwse gemeente Reimerswaal wil dat er een dna-database komt om de overlast van hondenpoep te bestrijden. Een meerderheid in de gemeenteraad met elf stemmen voor en zes tegen ging akkoord met een motie van de SGP waar gisterenavond in de vergadering 'Opinie- en Besluitraad' over werd gestemd. Volgens de SGP is hondenpoep in de openbare ruimte één van de grootste ergernissen van de inwoners van Reimerswaal, dat ruim 23.000 inwoners telt.

De partij wil daarom een dna-database met daarin het dna van alle honden in de gemeente. Vervolgens kan op basis van een dna-test de overtreder worden beboet. De kosten van de dna-test zouden op de overtreder moeten worden verhaald. Ook de kosten van de dna-registratie, die tussen de 75 en 100 euro liggen, komen voor rekening van de hondeneigenaar. Via een registratieplaatje kunnen eigenaren aantonen dat een dna-test van hun hond heeft plaatsgevonden.

"Een manier om zonder heterdaad onomstotelijk vast te stellen van welke hond de gevonden uitwerpselen zijn is om gebruik te maken van een recherchetechniek, namelijk de dna-test", aldus raadslid Rien Sinke. Het dna dat in hondenpoep wordt aangetroffen kan vervolgens worden vergeleken met een dna-database die het dna van alle honden in de gemeente bevat, legde Sinke uit. Dna-registratie zou ook juridisch verplicht moeten worden gesteld, zodat hierop gehandhaafd kan worden, ging het raadslid verder.

Sinke wilde ook dat er een uitzondering komt voor mensen die niet in Reimerswaal wonen en blinde geleide honden. "Ik heb geen hekel aan honden en het doel is ook niet om zoveel mogelijk geld binnen te halen met boetes", merkte het raadslid op. De dna-database zou juist een 'praktische manier' om de overlast van hondenpoep tegen te gaan. De gemeente gaat nu onderzoeken hoe haalbaar het is om een dna-database op te zetten. Dit onderzoek zal zo'n vijftienduizend euro gaan kosten.