AP krijgt half miljoen extra per jaar voor toezicht op cookies en online tracking

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt de komende jaren 500.000 euro extra per jaar voor toezicht op cookies en online tracking. Vanaf 2027 gaat het om een structureel bedrag van 350.000 euro voor onderzoeken. Dat laat demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering aan de Tweede Kamer weten (pdf).

Volgens Van Huffelen heeft de toezichthouder al veel mogelijkheden om op basis van de huidige wetgeving toezicht te houden, maar moet het extra geld dit toezicht versterken. In de startfase die volgend jaar begint en tot en met 2026 loopt gaat het om een half miljoen euro per jaar. Naast onderzoek en handhaving is de Autoriteit Persoonsgegevens van plan om in deze fase richtlijnen te publiceren en tools voor onderzoek te ontwikkelen.

Eerder meldde Security.NL dat het kabinet een einde wil maken aan de eindeloze barrage van cookiemeldingen van websites. Internetgebruikers zouden één keer voor alle websites hun keuze kenbaar moeten kunnen maken. Volgens de staatssecretaris is het vaak moeilijker om cookies te weigeren dan te accepteren, waardoor gebruikers de cookies vaak accepteren ondanks dat ze dat mogelijk niet echt willen.

"Het kabinet wil dat eenmaal gegeven of geweigerde toestemming voor een bepaalde website onthouden wordt, zodat de vraag om toestemming niet telkens opnieuw gesteld hoeft te worden. Dit zou mogelijk kunnen worden geregeld door instellingen in de browser, als toestemmingsverzoeken van websites daar dan ook op worden aangepast", liet Van Huffelen weten.