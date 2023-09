Mozilla komt met noodpatch voor libvpx-zeroday in Firefox en Thunderbird

Mozilla heeft een noodpatch uitgebracht voor een actief aangevallen zerodaylek in libvpx, waar ook Firefox en Thunderbird gebruik van maken. De kwetsbaarheid is actief gebruikt voor het infecteren van Google Chrome-gebruikers met spyware, zo maakte Google gisteren bekend. Het techbedrijf kwam woensdag met een update voor Chrome.

Libvpx, een door Google en de Alliance for Open Media ontwikkelde videocodec-library. Bij het verwerken van een malafide VP8-mediastream kan er een heap buffer overflow ontstaan waardoor een aanvaller code binnen de browser kan uitvoeren. Om te worden aangevallen zou een slachtoffer een malafide of gecompromitteerde website moeten bezoeken. Naast Chrome maken ook Firefox en Thunderbird gebruik van libvpx.

In het geval van Google Chrome was de kwetsbaarheid als 'high' aangemerkt, waardoor alleen het uitvoeren van code binnen de browser mogelijk is. In het geval van Mozilla gaat het om een kritieke kwetsbaarheid waardoor een aanvaller code op het onderliggende systeem kan uitvoeren. Om de kwetsbaarheid te verhelpen zijn nu Mozilla Firefox 118.0.1, Firefox ESR 115.3.1, Firefox Focus for Android 118.1 en Firefox for Android 118.1 verschenen.